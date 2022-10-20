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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вальверде: «Не хочу, чтобы Анчелотти из-за меня заканчивал с футболом»

20 Октября 2022 • 10:56 Комментировать
Реал Мадрид
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Севилья
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22.10 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде заявил, что не хочет видеть, как главный тренер Карло Анчелотти завершает из-за него карьеру. Напомним, ранее итальянец сказал Вальверде, что закончит с тренерской деятельностью, если тот не забьёт минимум 10 голов за сезон в Ла Лиге.

«Анчелотти действительно сказал, что завершит карьеру, если я не забью хотя бы 10 голов за сезон в Ла Лиге. Это отличная мотивация. Не хочу, чтобы Карло из-за меня заканчивал с футболом», – сказал Вальверде после матча.

Напомним, на счету Федерико уже 6 голов в чемпионате Испании. Вчера уругваец открыл счёт в матче против «Эльче».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Федерико Вальверде
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