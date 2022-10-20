Анчелотти: «Новый контракт Асенсио? Мы ничего не обсуждали с Марко»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб не ведёт переговоры с полузащитником Марко Асенсио по поводу продления контракта. Напомним, действующее соглашение испанца с «королевским клубом» истекает в конце сезона.

«Новый контракт Асенсио? Мы ничего не обсуждали с Марко. Это правда, что он не играет достаточно много. Тем не менее, думаю, в будущем ситуация изменится», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Асенсио интересен нескольким топ-клубам, которые хотят подписать футболиста следующим летом на правах свободного агента. Среди заинтересованных команд – итальянский «Милан».