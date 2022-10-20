Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Вальверде – это нечто ненормальное»

20 Октября 2022 • 10:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
1 1.40 X 4.60 2 8.50
22.10 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступления полузащитника Федерико Вальверде в матче чемпионата Испании против «Эльче». Напомним, уругваец открыл счёт на 11-й минуте и помог своей команде выиграть 3:0 на выезде.

«Вальверде – это нечто ненормальное. Я верю, что он забьёт более 10 голов за сезон, поэтому моя работа в безопасности», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча.

Напомним, Карло недавно пообещал Вальверде покинуть мадридский «Реал», если тот не забьёт минимум 10 голов за сезон в Ла Лиге. В данный момент на счету уругвайца уже 6 мячей в чемпионате.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Федерико Вальверде
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.10.22 в 20:00
Альмерия Альмерия
Жирона Жирона
2.55 3.25 2.95
Видео
20.10.22 в 21:00
Осасуна Осасуна
Эспаньол Эспаньол
1.95 3.50 4.10
Видео
20.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Вильярреал Вильярреал
1.52 4.60 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Октября
10:56 · Испания. Ла Лига
Вальверде: «Не хочу, чтобы Анчелотти из-за меня заканчивал с футболом»
10:40 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Новый контракт Асенсио? Мы ничего не обсуждали с Марко»
10:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Вальверде – это нечто ненормальное»
09:43 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос, усилится ли «Барселона» зимой
09:02 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реалу» отменили целых три гола, это очень много» 4
08:24 · Испания. Ла Лига
Анчелотти сделал выбор между Куртуа и украинцем Луниным
07:52 · Испания. Ла Лига
Куртуа двумя словами описал игру украинца Лунина за «Реал» 1
04:31 · Испания. Ла Лига
«Реал» повторил достижение 30-летней давности
19 Октября
23:57 · Испания. Ла Лига
Арбитр отменил 3 гола «Реала», но лидеры всё равно разгромили «Эльче»
23:31 · Испания. Ла Лига
В матче «Реала» с «Эльче» судьи отменили три гола мадридцев за час игры
23:08 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» вышел на второе место, быстро забив «Мальорке»
21:56 · Испания. Ла Лига
«Бетис» не смог забить аутсайдеру
21:54 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» за тайм разгромил «Сельту»
21:30 · Испания. Ла Лига
«Эльче» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3 11
20:52 · Испания. Ла Лига
Эмери рассказал о настрое на «Барселону»
Все новости
Рекомендуем