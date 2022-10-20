Анчелотти: «Вальверде – это нечто ненормальное»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступления полузащитника Федерико Вальверде в матче чемпионата Испании против «Эльче». Напомним, уругваец открыл счёт на 11-й минуте и помог своей команде выиграть 3:0 на выезде.

«Вальверде – это нечто ненормальное. Я верю, что он забьёт более 10 голов за сезон, поэтому моя работа в безопасности», – сказал Анчелотти на пресс-конференции после матча.

Напомним, Карло недавно пообещал Вальверде покинуть мадридский «Реал», если тот не забьёт минимум 10 голов за сезон в Ла Лиге. В данный момент на счету уругвайца уже 6 мячей в чемпионате.