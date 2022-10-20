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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави ответил на вопрос, усилится ли «Барселона» зимой

20 Октября 2022 • 09:43 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

«Барселона» постоянно работает в этом направлении. До январского трансферного окна еще много времени. Сейчас наши мысли сконцентрированы на грядущих матчах, однако вопрос усиления всегда актуален. Посмотрим, как все сложится. Клуб никогда не откажется от трансфера игрока, который будет нам полезен», - передает слова испанского специалиста Diario Sport.

После девяти сыгранных матчей чемпионата Испании «сине-гранатовые» набрали 22 балла и занимают второе место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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