Анчелотти сделал выбор между Куртуа и украинцем Луниным

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре украинского голкипера Андрея Лунина после победного матча Ла Лиги против «Эльче» (3:0).

«Лунин успешно справляется со своей ролью. Он показал, что является классным вратарем. Когда вернется Тибо Куртуа, Андрей отправится в запас. У Лунина есть необходимые качества, однако пока ему не хватает опыта», - передает слова итальянского специалиста Bernabeu Digital.

Напомним, что Лунин подменяет в последних матчах Куртуа, получившего повреждение.

Украинский вратарь играет за мадридский гранд с 2018 года. Его контракт со «сливочными» рассчитан еще на полтора года.