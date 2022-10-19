Эмери рассказал о настрое на «Барселону»

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал об ожиданиях от предстоящего поединка испанской Ла Лиги против «Барселоны».

«На этот поединок можно взглянуть с двух сторон. С одной – тяжело добиться результата даже при хорошей игре из-за навыков соперника, что вызывает пессимизм. С другой – можно сосредоточиться на том, как приятно играть против «Барселоны», и на задаче, которая заключается в том, чтобы проявить все свои навыки и быть лучше, чем соперник», – заявил многократный победитель Лиги Европы, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что встреча на «Камп Ноу» пройдёт завтра, 20 октября. Стартовый свисток судьи назначен на 22:00 по московскому времени.

