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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эмери рассказал о настрое на «Барселону»

19 Октября 2022 • 20:52 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
1 1.50 X 4.60 2 6.30
20.10 22:00

Наставник «Вильярреала» Унаи Эмери рассказал об ожиданиях от предстоящего поединка испанской Ла Лиги против «Барселоны».

«На этот поединок можно взглянуть с двух сторон. С одной – тяжело добиться результата даже при хорошей игре из-за навыков соперника, что вызывает пессимизм. С другой – можно сосредоточиться на том, как приятно играть против «Барселоны», и на задаче, которая заключается в том, чтобы проявить все свои навыки и быть лучше, чем соперник», – заявил многократный победитель Лиги Европы, чьи слова приводит Marca.

Напомним, что встреча на «Камп Ноу» пройдёт завтра, 20 октября. Стартовый свисток судьи назначен на 22:00 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Унаи Эмери
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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