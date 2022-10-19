​Хави: «Даже на «Бернабеу» мы играли так, как хотели»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о стиле игры, которого старается придерживаться его команда.

«Мы играем в соответствии со своими идеями. Даже на «Бернабеу» мы играли так, как хотели. Высокая линия обороны, много атак… Иногда у нас получается, иногда нет. Если мы будем настойчивы в этом, то всё будет получаться», - сказал Хави журналистам в ходе пресс-конференции.

Напомним, что на выходных «Барселона» проиграла в гостях у «Реала» со счётом 1:3. Теперь Хави готовит свою команду к домашнему матчу чемпионата Испании против «Вильярреала». Команды сыграют в четверг, 20 октября.