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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави отреагировал на слова Нагельсманна о Гави

19 Октября 2022 • 15:08 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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20.10 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес отреагировал на слова главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна, ранее заявившего, что полузащитник каталонцев Гави не заслужил награду лучшему молодому игроку Европы 2022 года.

По мнению испанского специалиста, его подопечный был достоин стать обладателем этого приза.

«Абсолютно заслуженно, пользуясь случаем хочу поздравить его, Левандовски и Алексию Путельяс. Нагельсманн? У каждого есть право на мнение. Теперь мы нацелены на командные трофеи», — цитирует Хави Эрнандеса Mundo Deportivo.

Напомним, что Гави выступает за основную команду «Барселоны» с лета прошлого года. В текущем сезоне 18-летний хавбек провёл в составе каталонцев 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Юлиан Нагельсманн Гави
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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