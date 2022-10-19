Хави: Бускетс всё ещё важен для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос об игре полузащитника Серхио Бускетса в последних матчах.

«Он все еще важен для нас. Будут матчи, в которых он будет играть меньше или вообще не будет играть, но он останется жизненно важным футболистом для команды», — цитирует Хави Mundo Deportivo.

По словам специалиста, в раздевалке присутствует хорошая атмосфера, которая заставляет его чувствовать, что в будущем все получится.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 22 зачетных балла за девять матчей. В десятом туре каталонский клуб примет «Вильярреал», игра пройдет 20 октября в 22:00 по московскому времени.