​Хави – о трофеях: «Если у меня не получится, попробует другой тренер»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил перспективы своей команды.

«Мы создали команду, которая способна выигрывать трофеи. Я продолжаю работать с энтузиазмом, хотя за эту неделю было немало критики. И всё же меня поддерживают. Мой телефон разрывается, будто умер кто-то из родственников.

Я думаю, что мы способны завоёвывать трофеи. Если у меня не получится, попробует другой тренер», - сказал Хави журналистам в ходе пресс-конференции.

В четверг, 20 октября, «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Вильярреала». Стартовый свисток на «Камп Ноу» прозвучит в 22:00 по московскому времени.