Бельерин попал в заявку «Барселоны» на матч с «Вильярреалом»

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин попал в заявку «сине-гранатовых» на матч 10-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

Напомним, в конце сентября испанский футболист получил повреждение на тренировке «Барселоны». Сообщалось, что на восстановление 27-летнему защитнику потребуется 3-4 недели.

В нынешнем сезоне Бельерин провёл в составе каталонцев два матча, не отметившись в них результативными действиями.

Матч «Барселона» — «Вильярреал» состоится завтра, 20 октября. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. На данный момент «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своём активе 22 набранных очка.