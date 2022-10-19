​В НБА тренер использовал конспекты «Барселоны» с «тики-такой»

«Голден Стэйт Уорриорз» начал сезон НБА с победы над «Лос-Анджелес Лэйкерс». Баскетболист победившей команды Клэй Томпсон дал комментарий после успешного результата.

«Я отдаю должное Стиву Керру [тренеру команды – прим.]. Он рассказал нам о примере футбольного клуба «Барселона», они называют это «тики-така». Это означает просто быстро передавать мяч открытому игроку, держать мяч в движении», - рассказал Томпсон TNT.

С «тики-такой» чаще всего ассоциируют Хосепа Гвардиолу, хотя нынешнему тренеру «Манчестер Сити» не нравится такая формулировка. Испанец считает, что «тики-така» - это пас ради паса, без мысли.