Хави рассказал, как «Барселоне» выйти из кризиса

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос, что поможет его команде выбраться из сложившейся ситуации.

Хави сказал Mundo Deportivo, что для изменения ситуации необходимо одерживать победы, показывать хорошую игру и оставаться в позитивном настроении, все это является целью команды.

Каталонский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 22 набранных очка после девяти матчей. В предстоящем туре подопечные Хави примут на своем поле «Вильярреал», встреча состоится завтра, 20 октября, начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.