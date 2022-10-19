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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» поставила ультиматум Дембеле слухи

19 Октября 2022 • 13:42 Комментировать (1)

«Барселона» не хочет повторения ситуации, когда до последнего момента было непонятно, остаётся Усман Дембеле или уходит. Летом француз несколько недель провёл в статусе свободного агента, прежде чем подписать новое трудовое соглашение с клубом – до конца июня 2024 года.

Уже сейчас «Барселона» готова предложить Усману Дембеле новый трудовой договор. При этом каталонцы хотят решить вопрос достаточно быстро. «Сине-гранатовые» поставили 25-летнему игроку ультиматум – если Дембеле откажется от нового контракта или даже отложит этот вопрос, форварда выставят на трансфер. Об этом пишет испанский Sport.

В 13 матчах сезона 2022/2023 Усман Дембеле забил 3 гола и отдал 4 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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Комментарии (1)
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pol-black
19 Октября 2022 в 13:53
блин! да гнать его надо. поражение в классико в том числе и его вина.
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