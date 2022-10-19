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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гайя продлил контракт с «Валенсией» официально

19 Октября 2022 • 11:40 Комментировать
Валенсия
...
Мальорка
22.10 19:30

Защитник «Валенсии» Хосе Гайя продлил контракт со своей командой до 2027 года. Об этом «летучие мыши» объявили на своём официальном сайте.

Напомним, предыдущее соглашение испанца с командой Дженнаро Гаттузо истекало уже в конце сезона, но при этом футболист всё таки согласился поставить свою подпись под новым контрактом.

Гайя уже давно находится на радаре у топ-клубов Европы, но при этом до сих пор так и не покинул «Валенсию».

В нынешнем сезоне Хосе провёл 6 матчей в чемпионате Испании за «Валенсию». В этих поединках левый защитник отметился всего одной результативной передачей. В мае футболисту исполнилось 27 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Хосе Гайя
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ВАЛЕНСИЯ МАЛЬОРКА
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