Защитник «Валенсии» Хосе Гайя продлил контракт со своей командой до 2027 года. Об этом «летучие мыши» объявили на своём официальном сайте.

Напомним, предыдущее соглашение испанца с командой Дженнаро Гаттузо истекало уже в конце сезона, но при этом футболист всё таки согласился поставить свою подпись под новым контрактом.

Гайя уже давно находится на радаре у топ-клубов Европы, но при этом до сих пор так и не покинул «Валенсию».

В нынешнем сезоне Хосе провёл 6 матчей в чемпионате Испании за «Валенсию». В этих поединках левый защитник отметился всего одной результативной передачей. В мае футболисту исполнилось 27 лет.