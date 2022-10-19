Президент «Реала»: «Возможно, когда-то Куртуа выиграет «Золотой мяч»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал слова голкипера Тибо Куртуа о том, что в нынешних реалиях вратарю сложно бороться за «Золотой мяч».

«Приз Льва Яшина – престижная награда, Тибо по праву признали лучшим вратарем мира. Не исключено, что однажды он сможет стать лучшим игроком мира и получить «Золотой мяч», - передает слова руководителя AS.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» в этом году стал нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема.

В минувшем сезоне Куртуа вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.