Бэйл поздравил Бензема с получением «Золотого мяча»

Экс-футболист мадридского «Реала» Гарет Бэйл, ныне выступающий в МЛС за клуб «Лос-Анджелес», поздравил нападающего «сливочных» Карима Бензема с получением «Золотого мяча».

«Друг мой, поздравляю тебя», - оставил сообщение 33-летний валлийский полузащитник в социальных сетях.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Бензема отметился 27 забитыми мячами и 12 голевыми передачами в 32 поединках. В Лиге чемпионов французский бомбардир 15 раз поразил ворота соперников и дважды ассистировал своим одноклубникам. Карим стал триумфатором обоих турниров в составе мадридского «Реала».