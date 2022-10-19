Платини отреагировал на «Золотой мяч» Бензема

Легендарный французский футболист Мишель Платини прокомментировал победу нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в номинации на «Золотой мяч».

«Бензема очень умный футболист, он лучше других читает игру. Поэтому ему не нужно быть идеальным в плане физики. Действия этого игрока очень сложно предсказать. Карим более чем заслуженно выиграл «Золотой мяч». Его игра на протяжении последних лет феноменальна. Благодаря этой награде он вошел в число легенд французского футбола», - приводит слова Мишеля RMC Sport.

Напомним, что в прошлом сезоне 34-летний нападающий стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов.