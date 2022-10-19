Анчелотти рассказал, как изменился Бензема

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе нападающего «сливочных» Карима Бензема в номинации на «Золотой мяч».

«Мы очень рады победе Карима, ведь отчасти эта награда принадлежит всей команде. В настоящий момент Карим является лидером «Реала». Он берет на себя больше ответственности, чем это делал раньше. Его игра не сильно изменилась, поменялась роль Бензема в коллективе, отношение и понимание, что он стал лидером», - передает слова итальянского тренера пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что Бензема стал первым французским футболистом после Зинедина Зидана, получившим «Золотой мяч».