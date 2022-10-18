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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» осталась без победы над «Севильей» из-за промаха Гайя с пенальти на 12-й компенсированной минуте

18 Октября 2022 • 22:02 Комментировать
Севилья
1:1
Валенсия
окончен

«Севилья» и «Валенсия» подарили болельщикам интересный матч в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Уже в самом дебюте Эдинсон Кавани выиграл борьбу у пары защитников и ударом головой открыл счет. В похожей ситуации Рафа Мир мог сравнивать, но голкипер добрался до мяча на ленточке. Сэмуел Лино эффектно перебросил вратаря, но вне игры. Вскоре уже Илайс Мориба мог удваивать результат, но бил без помех и в никуда.

А что «Севилья»? Мир снова был на острие и отправил-таки мяч в сетку, реализовав выход один на один, но и здесь вне игры. Неманья Гудель головой пробил в перекладину. И все же хозяева сравняли в концовке, после подачи углового Эрик Ламела вколотил мяч в сетку - 1:1. На 12-й компенсированной минуте ВАР отменил удаление Алехандро Гомеса за фол последней надежды, но была показана красная карточка Кие Саласу, и всё же пенальти! Хосе Гайя его не реализовал - 1:1.

«Валенсия» с 15 очками выходит на седьмое место, у ее соперника на пять очков меньше и 11-я строчка.

Протокол игры  
Севилья1:1Валенсия
  6'Кавани Эдинсон (0:1)
(1:1) Ламела Эрик86'  
Буну ЯссинКармона Хосе Анхель 31' (Навас Хесус ( 31') Ньянзу Танги 58' (Салас Кике ( 58'  79') Акунья Маркос 46' (Ламела Эрик ( 46') Монтьель Гонсало 46' (Дилейни Томас ( 46'  64') Теллес АлексГомес Алехандро  90'Гудель НеманьяИско Аларкон 69' (Ракитич Иван ( 69'  90') Торрес ОливерМир Рафа
Запасные: Дольберг КасперДмитрович МаркоФлорес АльбертоСусо ХесусЭн-Несири ЮссефЯнузай АднанХордан Хоан
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриДьякаби Муктар  90'Джюмарт ЭрайФулкье Димитри  63' 72' (Нико Гонсалес ( 72'  80') Гайя ХосеМуса Юнус 75' (Габриэль Паулиста ( 75') Гильямон УгоМориба Илайкс 75' (Алмейда Андре IV ( 75') Лино Сэмуел  59' 63' (Клюйверт Джастин ( 63'  85') Кавани Эдинсон 64' (Андре Маркос ( 64')
Запасные: Лато ТониВаскес ХесусFran PerezРиверо КристианЭррерин ЯгоДуро УгоОзкаджар Дженк
18 октября. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Севилья
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