«Валенсия» осталась без победы над «Севильей» из-за промаха Гайя с пенальти на 12-й компенсированной минуте

«Севилья» и «Валенсия» подарили болельщикам интересный матч в рамках 10-го тура чемпионата Испании. Уже в самом дебюте Эдинсон Кавани выиграл борьбу у пары защитников и ударом головой открыл счет. В похожей ситуации Рафа Мир мог сравнивать, но голкипер добрался до мяча на ленточке. Сэмуел Лино эффектно перебросил вратаря, но вне игры. Вскоре уже Илайс Мориба мог удваивать результат, но бил без помех и в никуда.

А что «Севилья»? Мир снова был на острие и отправил-таки мяч в сетку, реализовав выход один на один, но и здесь вне игры. Неманья Гудель головой пробил в перекладину. И все же хозяева сравняли в концовке, после подачи углового Эрик Ламела вколотил мяч в сетку - 1:1. На 12-й компенсированной минуте ВАР отменил удаление Алехандро Гомеса за фол последней надежды, но была показана красная карточка Кие Саласу, и всё же пенальти! Хосе Гайя его не реализовал - 1:1.

«Валенсия» с 15 очками выходит на седьмое место, у ее соперника на пять очков меньше и 11-я строчка.