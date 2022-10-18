Представители Ла Лиги увеличили отрыв от других лиг по количеству завоёванных «Золотых мячей»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема стал очередным футболистом чемпионата Испании, получившим престижную индивидуальную награду.

Француз получил свой приз в понедельник – в 26-й раз «Золотой мяч» поднял над головой представитель Ла Лиги. Ближайший преследователь – итальянская Серия А с 20 победами, далее располагаются немецкая Бундеслига (9), Английская премьер-лига (6) и французская Лига 1 (3).

В сезоне 2021/22 Карим Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Ла Лиги, забив в общей сложности 44 гола во всех турнирах. 34-летний форвард по итогам голосования опередил Садио Мане и Кевина де Брёйне, занявших второе и третье место соответственно.