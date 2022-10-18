Бензема везде поспел - француз привёл на церемонию сразу двух девушек - бывшую и нынешнюю

Выбранный лучшим футболистом года француз Карим Бензема ненавязчиво намекнул публике на то, почему он первый - он явился на церемонию объявления результатов сразу с двумя девушками, бывшей подругой и нынешней.

Видимо, с бывшей ему удалось сохранить дружеские отношения не на словах, а на деле, а нынешняя девушка, что называется, прекрасно «вошла в положение. Что ж, так тоже ведь уметь надо.

Напомним, что Бензема впервые в своей карьере был признан лучшим игроком года по версии авторитетного журнала France Football, он выступает за мадридский «Реал» с 2009 года.