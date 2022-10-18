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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема везде поспел - француз привёл на церемонию сразу двух девушек - бывшую и нынешнюю

18 Октября 2022 • 21:17 Комментировать (3)
Реал Мадрид
...
Севилья
22.10 22:00

Выбранный лучшим футболистом года француз Карим Бензема ненавязчиво намекнул публике на то, почему он первый - он явился на церемонию объявления результатов сразу с двумя девушками, бывшей подругой и нынешней.

Видимо, с бывшей ему удалось сохранить дружеские отношения не на словах, а на деле, а нынешняя девушка, что называется, прекрасно «вошла в положение. Что ж, так тоже ведь уметь надо.

Напомним, что Бензема впервые в своей карьере был признан лучшим игроком года по версии авторитетного журнала France Football, он выступает за мадридский «Реал» с 2009 года.

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РЕАЛ МАДРИД СЕВИЛЬЯ
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Комментарии (3)
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ингерман
18 Октября 2022 в 21:37
ай малаца.. а меци падкаблучнег - ево жена водиц и на цыримонии и даже в туалец.. А-ха-ха-ха! )))
Juve96
18 Октября 2022 в 21:31
а чё не привёл будущую?
Alex_Nick
18 Октября 2022 в 21:23
Красавчик))
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