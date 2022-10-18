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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В «Барселоне» рассказали о доверии к Хави

18 Октября 2022 • 19:49 Комментировать

Прошлая неделя получилась для «Барселоны» неудачной. Команда не смогла обыграть «Интер» (ничья 3:3), в результате чего её шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов стали призрачными. Далее каталонцы проиграли «Реалу» в «эль класико» (1:3) и потеряли лидерство в турнирной таблице Ла Лиги.

Комментарий по поводу последних результатов дал вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте.

«Команда испытывает оптимизм. В раздевалке всё в порядке. Конечно, у нас полное доверие к Хави», - сказал Юсте, чьи слова приводит на своих страницах AS.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Барселона» уже присматривается к Луису Энрике на тот случай, если у Хави не пойдут дела.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рафа Юсте
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