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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Луис Энрике может вернуться в «Барселону» слухи

18 Октября 2022 • 17:03 Комментировать

Хави Эрнандес имеет определённый кредит доверия, но если молодой тренер не сумеет вывести «Барселону» из застоя, то клуб может рассмотреть вариант со сменой рулевого. Как сообщает El Nacional, в таком случае каталонцы могут снова пригласить на тренерский мостик Луиса Энрике.

Отмечается, что за Луисом Энрике в настоящий момент активно следят многие клубы. 52-летний специалист возглавляет сборную Испании, но может покинуть этот пост после чемпионата мира в Катаре.

Луис Энрике уже работал с «Барселоной» в сезонах 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017. За этот период команда завоевала ряд трофеев, в частности два титула Ла Лиги и трофей Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Хави Эрнандес Луис Энрике
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