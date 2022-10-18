Хави Эрнандес имеет определённый кредит доверия, но если молодой тренер не сумеет вывести «Барселону» из застоя, то клуб может рассмотреть вариант со сменой рулевого. Как сообщает El Nacional, в таком случае каталонцы могут снова пригласить на тренерский мостик Луиса Энрике.

Отмечается, что за Луисом Энрике в настоящий момент активно следят многие клубы. 52-летний специалист возглавляет сборную Испании, но может покинуть этот пост после чемпионата мира в Катаре.

Луис Энрике уже работал с «Барселоной» в сезонах 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017. За этот период команда завоевала ряд трофеев, в частности два титула Ла Лиги и трофей Лиги чемпионов.