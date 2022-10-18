​Президент «Реала»: «Мы интересовались Неймаром»

Президент «Реала» Флорентино Перес выступил в качестве свидетеля в деле о возможных нарушениях в процессе оформления трансфера Неймара в «Барселону».

«Мы интересовались Неймаром примерно 10 лет назад. Так сказали мне в спортивном менеджменте нашего клуба. Не знаю, какой был пункт о выкупе, но наш клуб предлагал «Сантосу», по-моему, 45 миллионов. Это единственное предложение, судя по файлам «Реала».

Думаю, Неймар хотел перейти в «Барселону», поэтому так и получилось», - сказал Перес, чьи слова на своих страницах приводит Mundo Deportivo.

В настоящий момент Неймар выступает за «ПСЖ». В своё время парижане заплатили за бразильца 222 миллиона евро.