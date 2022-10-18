Касильяс недоволен местом Куртуа в голосовании за «Золотой мяч»

Легендарный голкипер Икер Касильяс, поигравший за мадридский «Реал» и сборную Испании, отреагировал на место бельгийского вратаря Тибо Куртуа в голосовании за «Золотой мяч».

«Я рад, что Куртуа признали лучшим вратарем мира. Однако не могу понять, почему его нет в тройке лучших голосования за «Золотой мяч»? На чем основан выбор тех, кто отдавал голоса?» - оставил сообщение испанец в социальных сетях.

Напомним, что Куртуа занял седьмое место по итогам голосования.

«Золотой мяч» получил нападающий «Реала» Карим Бензема, вторым стал вингер «Баварии» Садио Мане, а топ-3 замкнул полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.