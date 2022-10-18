Кроос высказался о третьем месте «Реала» в рейтинге лучших команд сезона

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о третьем месте «королевского» клуба в рейтинге лучших команд минувшего сезона.

«Хочу поздравить «Реал» с третьим местом. А довольны ли в клубе таким результатом?», - говорится с публикации немецкого футболиста в социальных сетях.

Напомним, что лучшей командой сезона-2021/2022 был признан «Манчестер Сити». Второе место занял «Ливерпуль».

В минувшем сезоне «Реал» стал чемпионом испанской Ла Лиги и триумфатором Лиги чемпионов. Нападающий мадридской команды Карим Бензема был признан лучшим футболистом года, получив «Золотой мяч».