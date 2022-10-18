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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» предложит новые контракты двух футболистам

18 Октября 2022 • 11:46 Комментировать

Руководство каталонской «Барселоны» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с атакующим полузащитником Усманом Дембеле и защитником Алексом Бальде. Об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

Действующие контракты игроков истекают летом 2024 года. Спортивный директор «сине-гранатовых» Матеу Алемани планирует в скором времени провести переговоры с Усманом и Алексом на предмет пролонгации сотрудничества.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» набрала 22 балла после девяти туров и занимает второе место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Хави Эрнандеса проведут против «Вильярреала» в четверг, 20 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле алекс бальде
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