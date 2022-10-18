Бензема прокомментировал третье место «Реала» в рейтинге лучших клубов

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, получивший «Золотой мяч» по итогам 2022 года, высказался о третьем месте «королевского» клуба в рейтинге лучших команд сезона-2021/2022.

«Для меня очевидно, что «Реал» был лучшим. В детстве у меня было три заветных желания: купить маме дом, играть за «Реал» и получить «Золотой мяч», - передает слова Карима газета Marca.

Напомним, что лучшим клубом был признан «Манчестер Сити», второе место занял еще один представитель Английской премьер-лиги – «Ливерпуль».

В минувшем сезоне «Реал» выиграл чемпионат Испании и стал триумфатором Лиги чемпионов.