Лучший теннисист мира отреагировал на вручение «Золотого мяча» Бензема

19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас, который занимает первое место в мужском рейтинге, прокомментировал победу нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Карима Бензема в номинации на «Золотой мяч».

«Вперед, Карим», - оставил сообщение теннисист в своих социальных сетях.

Бензема стал первым французом после полузащитника Зинедина Зидана, получившим «Золотой мяч». В прошлом сезоне Карим выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов и Ла Лигу. 34-летний нападающий стал лучшим бомбардиром обоих турниров.

Напомним, что с 2021 году престижную награду получил Лионель Месси.