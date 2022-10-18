«Барселона» договорилась с новым защитником

Каталонская «Барселона» нашла усиление в оборонительную линию команды. Согласно сообщениям журналистов Mundo Deportivo, ряды «сине-гранатовых» пополнит защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес. Стороны договорились о трансфере следующим летом. 31-летний игрок присоединится к каталонцам в качестве свободного агента.

Иньиго выступает за команду из Бильбао с января 2018 года. В текущем сезоне чемпионата Испании защитник принял участие в пяти поединках, не отметившись результативными действиями.

После девяти туров Ла Лиги «Барселона» набрала 22 балла и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на три балла.