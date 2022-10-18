Рианчо: «Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»

Испанский футбольный тренер Рауль Рианчо, ранее поработавший в московском «Спартаке», высказался насчет победы нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема в номинации на «Золотой мяч».

«Очень много времени потребовалось Кариму, чтобы получить этот приз. Он лучший центральный форвард последних 5 лет! Он получил награду заслуженно», - приводит слова испанского специалиста «Спорт-экспресс».

В минувшем сезоне 34-летний французский нападающий выиграл с «королевским» клубом Ла Лигу и Лигу чемпионов, став лучшим голеадором обоих турниров. Бензема – первый француз после Зинедина Зидана, получивший «Золотой мяч».