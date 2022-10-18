Бензема назвал свою следующую карьерную цель

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема, получивший «Золотой мяч» по итогам 2022 года, поведал о своих ближайших планах.

«Я горжусь, что получил награду. Теперь хочу показать все свои амбиции на чемпионате мира в Катаре. Я намерен выиграть турнир со сборной Франции. Это моя следующая карьерная цель», - передает слова 34-летнего бомбардира RMC Sport.

Чемпионат мира – 2022 состоится на футбольных полях Катара с 20 ноября по 18 декабря. На групповой стадии турнира подопечные Дидье Дешама встретятся с национальными командами Дании, Австралии и Туниса. Напомним, что Франция – действующий чемпион мира.