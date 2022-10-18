Зидан: «Меня можно назвать старшим братом Бензема»

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о совместной работе с нападающим Каримом Бензема в «королевском» клубе.

«Меня можно назвать старшим братом Бензема. Когда я тренировал «Реал», то получал удовольствие от работы с этим футболистом. Я давал ему советы, хотя он и так был очень крут. Меня восхищает то, как Карим контролирует мяч. Если бы мы играли вместе, то он бы забил очень много голов. Жаль, что не получилось, но мы все компенсировали, будучи тренером и подопечным», - цитирует «Зизу» Lequipe.

Напомним, что Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года.