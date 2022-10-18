Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан: «Меня можно назвать старшим братом Бензема»

18 Октября 2022 • 09:38 Комментировать

Экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался о совместной работе с нападающим Каримом Бензема в «королевском» клубе.

«Меня можно назвать старшим братом Бензема. Когда я тренировал «Реал», то получал удовольствие от работы с этим футболистом. Я давал ему советы, хотя он и так был очень крут. Меня восхищает то, как Карим контролирует мяч. Если бы мы играли вместе, то он бы забил очень много голов. Жаль, что не получилось, но мы все компенсировали, будучи тренером и подопечным», - цитирует «Зизу» Lequipe.

Напомним, что Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Зинедин Зидан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.10.22 в 20:00
Севилья Севилья
Валенсия Валенсия
2.31 3.55 3.05
Видео
18.10.22 в 21:00
Хетафе Хетафе
Атлетик Б Атлетик Б
4.60 3.25 1.93
Видео
18.10.22 в 22:00
Атлетико М Атлетико М
Райо Вальекано Райо Вальекано
1.52 4.20 6.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Октября
11:16 · Испания. Ла Лига
В «Реале» удивлены тем, какие места заняли Куртуа, Модрич и Винисиус в голосовании за «Золотой мяч»
11:11 · Италия. Серия А
Моуринью рассказал, что думает о Бензема
11:10 · Испания. Ла Лига
Зидан: «Бензема – лучший нападающий в истории Франции»
11:05 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг остаётся трансферной целью «Ливерпуля»
10:55 · Испания. Ла Лига
Кака поздравил Бензема с получением «Золотого мяча»
10:53 · Испания. Ла Лига
Рианчо: «Бензема заслуженно получил «Золотой мяч»
10:50 · Испания. Ла Лига
Контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлился до 2024 года
10:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» готова подписать Альфонсо Дэвиса слухи
10:35 · Англия. Премьер-лига
Перес: «Манчестер Сити» получил награду лучшему клубу года? Что ж, поздравляю команду»
10:28 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Я закончу свою карьеру в «Реале»
10:02 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере Асенсио
09:50 · Англия. Премьер-лига
Симеоне: «Я не видел Роналду в «Атлетико» точно так же, как и себя во главе «Реала»
09:49 · Испания. Ла Лига
Бензема назвал свою следующую карьерную цель
09:38 · Испания. Ла Лига
Зидан: «Меня можно назвать старшим братом Бензема»
09:32 · Испания. Ла Лига
Бензема назвал нападающего, ради которого готов сидеть в запасе
Все новости
Рекомендуем