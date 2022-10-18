Бензема назвал нападающего, ради которого готов сидеть в запасе

Центральный нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема, получивший «Золотой мяч», поделился мнением о легендарном бразильском форварде Роналдо.

«Роналдо – единственный игрок, ради которого я был бы готов сидеть в запасе. У меня бы вообще не было претензий, что играет он, а не я. Это лучший форвард, который когда-либо был в футболе. Даже не сомневаюсь», - передает слова 34-летнего бомбардира Mundo Deportivo.

Бензема в минувшем сезоне отметился 27 голами и 12 ассистами в 32 поединках чемпионата Испании. В рамках Лиги чемпионов французский бомбардир записал себе в актив 15 голов и два результативных паса.