Канчельскис: «Бензема не сломался ни перед чем, даже когда играл с Роналду»

Экс-нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о «Золотом мяче» форварда мадридского «Реала» Карима Бензема.

«Золотой мяч» Бензема получил заслуженно. Он не сломался ни перед чем, даже когда играл с Роналду и был на вторых ролях. Он сделал то, что тяжело сделать другим», - передает слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

Бензема получил престижную индивидуальную награду в возрасте 34 лет. В сезоне-2021/2022 французский нападающий вместе с «королевским» клубом стал триумфатором Лиги чемпионов и победителем Ла Лиги. В обоих турнирах Карим выиграл бомбардирскую гонку.