Озил отреагировал на «Золотой мяч» Бензема

Экс-футболист мадридского «Реала» Месут Озил, ныне выступающий за турецкий «Инстанбул Башакшехир», высказался о получении французом Каримом Бензема награды «Золотой мяч».

«Карим – лучший игрок мира. Я всегда знал, что когда-то ты получишь этот приз. Ты заслужил его. Горжусь тобой, брат», - гласит сообщение Месута в социальных сетях.

В минувшем сезоне Бензема отметился 27 голами и 12 ассистами в 32 поединках чемпионата Испании. В Лиге чемпионов француз забил 15 мячей и сделал две результативные передачи в 12 играх. Вместе со «сливочными» 34-летний нападающий выиграл оба турнира.