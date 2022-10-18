Бензема - самый возрастной обладатель «Золотого мяча» с 1956 года

В понедельник, 17 октября, прошла торжественная церемония вручения «Золотого мяча» от France Football. Обладателем престижной индивидуальной награды стал нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.

Стоит отметить, что 34-летний Бензема – самый возрастной победитель в данной номинации с 1956 года. Тогда престижный приз выиграл англичанин Стэнли Мэтьюз, которому был 41 год.

Карим в минувшем сезоне стал лучшим голеадором чемпионата Испании и Лиги чемпионов. Вместе с «королевским» клубом француз выиграл оба турнира. Он стан первым французом, получившим «Золотой мяч» после Зинедина Зидана.