Бензема высказался о соперничестве с Левандовски

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема высказался о противостоянии с нападающим каталонской «Барселоны» Робертом Левандовски.

«Я не соперничаю с ним. Думаю только о своей команде. Роберт показывает отличную игру, однако я не зациклен на соперничестве с ним. Это мне никак не помогает. Я сосредоточен исключительно на своей игре», - передает слова французского нападающего газета Marca.

Бензема стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года. В минувшем сезоне французский нападающий стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов вместе с «Реалом».