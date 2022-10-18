Анчелотти: «Для меня честь тренировать лучшего голкипера мира и обладателя «Золотого мяча»

Наставник испанского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на награды голкипера Тибо Куртуа и нападающего Карима Бензема. Бельгийца признали лучшим вратарем года, а француз получил «Золотой мяч».

«Для меня огромная честь тренировать лучшего голкипера мира и обладателя «Золотого мяча». Мои поздравления Куртуа и Бензема», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

В минувшем сезоне Куртуа и Бензема стали чемпионами Испании и триумфаторами Лиги чемпионов в составе «Реала». Карим выиграл бомбардирскую гонку в обоих турнирах.

Напомним, что в прошлом году «Золотой мяч» достался Лионелю Месси.