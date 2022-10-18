Бензема ответил на вопрос о трансфере Мбаппе в «Реала»

Обладатель «Золотого мяча», нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема рассказал о поздравлении от своего соотечественника Килиана Мбаппе.

«Килиан поздравил меня перед началом церемонии. Мы вообще не обсуждали его возможный переход в мадридский «Реал». То, что делает Мбаппе, - это его личная история», - передает слова Карима газета Marca.

Совсем недавно в прессе появилась информация, что 23-летний француз хочет покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с руководством. Одним из его вариантов продолжения карьеры назывался «Реал».

Мбаппе связан контрактными обязательствами с парижанами до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 160 миллионов евро.