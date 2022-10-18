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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа возмущён своим местом в голосовании за «Золотой мяч»

18 Октября 2022 • 08:21 Комментировать (1)

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа, которого признали лучшим вратарем 2022 года, раскритиковал итоги голосования за «Золотой мяч».

«Голкипер вряд ли сможет выиграть эту награду. Ее получил Карим Бензема, и он ее по праву заслужил. Все с этим согласны. Однако после такого сезона от меня, где я выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, мне дают лишь седьмое место. Это лишний раз доказывает, что вратарей не оценивают должным образом. Хорошо, что хоть придумали приз лучшему голкиперу», - цитирует бельгийца A Bola.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Куртуа пропустил 29 голов в 36 матчах. В Лиге чемпионов ему забили 14 мячей в 13 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тибо Куртуа
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Комментарии (1)
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Juventissimo
18 Октября 2022 в 09:09
А Буффон скромно промолчал...
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