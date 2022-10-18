Куртуа возмущён своим местом в голосовании за «Золотой мяч»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа, которого признали лучшим вратарем 2022 года, раскритиковал итоги голосования за «Золотой мяч».

«Голкипер вряд ли сможет выиграть эту награду. Ее получил Карим Бензема, и он ее по праву заслужил. Все с этим согласны. Однако после такого сезона от меня, где я выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу, мне дают лишь седьмое место. Это лишний раз доказывает, что вратарей не оценивают должным образом. Хорошо, что хоть придумали приз лучшему голкиперу», - цитирует бельгийца A Bola.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Куртуа пропустил 29 голов в 36 матчах. В Лиге чемпионов ему забили 14 мячей в 13 встречах.