В «Реале» высказались о трансфере Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал слухи, которые связывают нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе с переходом в «королевский» клуб.

«Слухи о Мбаппе? Меня уже это немного утомило, я перестал читать такие новости. У нашего клуба светлое будущее. За нас играют Родриго и Винисиус. Они в будущем могут побороться за «Золотой мяч», - передает слова руководителя Lance.

Ранее появилась информация, что Мбаппе поссорился с руководством парижского гранда и хочет покинуть клуб в январе. Контракт Килиана с чемпионом Франции рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.