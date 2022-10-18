Хабиб отреагировал на «Золотой мяч» Бензема

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов высказался о получении нападающим сборной Франции и мадридского «Реала» Каримом Бензема награды «Золотой мяч».

«Карим Бензема – лучший футболист мира», - оставил сообщение российский спортсмен в социальных сетях.

Напомним, что в прошлом сезоне 34-летний бомбардир отметился 27 голами и 12 ассистами в рамках чемпионата Испании. В Лиге чемпионов француз забил 15 мячей при двух результативных передачах. Вместе с «королевским» клубом Карим стал чемпионом Ла Лиги и триумфатором Лиги чемпионов УЕФА.

В прошлом году обладателем награды стал Лионель Месси.