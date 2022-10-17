Зидан: Бензема заслужил выиграть «Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался в преддверии церемонии вручения «Золотого мяча».

Зидан сказал авторитетному журналу France Football, что приз должен получить тот, кто этого по-настоящему заслуживает, если обладателем «Золотого мяча» станет Карим Бензема, то это будет абсолютно справедливо.

Церемония вручения награды пройдет сегодня, 17 октября, начало запланировано на 21:30 по московскому времени. Главным фаворитом на получение самой престижной индивидуальной награды в футболе является французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.