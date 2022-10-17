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Чемпионат Испании. Ла Лига

Зидан: Бензема заслужил выиграть «Золотой мяч»

17 Октября 2022 • 21:28 Комментировать
Реал Мадрид
...
Севилья
22.10 22:00

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался в преддверии церемонии вручения «Золотого мяча».

Зидан сказал авторитетному журналу France Football, что приз должен получить тот, кто этого по-настоящему заслуживает, если обладателем «Золотого мяча» станет Карим Бензема, то это будет абсолютно справедливо.

Церемония вручения награды пройдет сегодня, 17 октября, начало запланировано на 21:30 по московскому времени. Главным фаворитом на получение самой престижной индивидуальной награды в футболе является французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Зинедин Зидан
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