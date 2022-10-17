​Капелло не сомневается, что «Золотой мяч» получит Бензема

В понедельник вечером будет вручен «Золотой мяч». Главным фаворитом на получение этой награды считается Карим Бензема – нападающий мадридского «Реала», который провёл шикарный сезон 2021/2022.

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, который в своё время работал со сборной России, не сомневается в том, что «Золотой мяч» достанется именно Бензема.

«Сегодня Бензема получит свой «Золотой мяч». Карим невероятно хорош, у него нет реальных конкурентов», - высказался Капелло, слова которого на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Карим Бензема в воскресенье забил гол в ворота «Барселоны» и помог «Реалу» выиграть «эль класико» - 3:1.