​Капелло не сомневается, что «Золотой мяч» получит Бензема

В понедельник вечером будет вручен «Золотой мяч». Главным фаворитом на получение этой награды считается Карим Бензема – нападающий мадридского «Реала», который провёл шикарный сезон 2021/2022.
Известный итальянский тренер Фабио Капелло, который в своё время работал со сборной России, не сомневается в том, что «Золотой мяч» достанется именно Бензема.
«Сегодня Бензема получит свой «Золотой мяч». Карим невероятно хорош, у него нет реальных конкурентов», - высказался Капелло, слова которого на своих страницах приводит sport24.
Напомним, что Карим Бензема в воскресенье забил гол в ворота «Барселоны» и помог «Реалу» выиграть «эль класико» - 3:1.
2010-ом Снейдер
2011-ом хИви(нынче физрук туфталонский)
2012-ом Инсеста
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тфу ! я уже сбился с толку, но там есть еще ЗМ Ван Дейка, Левандовского, может кого то еще
так что ждемс...
Мой фаворит за ЗМ - это конечно же неповторимый и единственный карликовый у блюда к с рожей аутиста! А остальные бензема и прочие пусть идут лесом.
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