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​Капелло не сомневается, что «Золотой мяч» получит Бензема

17 Октября 2022 • 14:51 Комментировать (3)

В понедельник вечером будет вручен «Золотой мяч». Главным фаворитом на получение этой награды считается Карим Бензема – нападающий мадридского «Реала», который провёл шикарный сезон 2021/2022.

Известный итальянский тренер Фабио Капелло, который в своё время работал со сборной России, не сомневается в том, что «Золотой мяч» достанется именно Бензема.

«Сегодня Бензема получит свой «Золотой мяч». Карим невероятно хорош, у него нет реальных конкурентов», - высказался Капелло, слова которого на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Карим Бензема в воскресенье забил гол в ворота «Барселоны» и помог «Реалу» выиграть «эль класико» - 3:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фабио Капелло Карим Бензема
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Комментарии (3)
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ингерман
17 Октября 2022 в 15:36
ай меци и тока меци!!!.. следите! А-ха-ха-ха! )))
ОдмЫн
17 Октября 2022 в 15:18
а я сомневаюсь, так как так было в
2010-ом Снейдер
2011-ом хИви(нынче физрук туфталонский)
2012-ом Инсеста
.........
тфу ! я уже сбился с толку, но там есть еще ЗМ Ван Дейка, Левандовского, может кого то еще
так что ждемс...
Мой фаворит за ЗМ - это конечно же неповторимый и единственный карликовый у блюда к с рожей аутиста! А остальные бензема и прочие пусть идут лесом.
Bettega
17 Октября 2022 в 15:10
ага....раньше тоже никто не сомневался в других игроках, а 4 штуки халявных получил Месси. не удивлюсь и в этом году такому
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