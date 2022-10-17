Бензема поднялся в топ-7 лучших бомбардиров Ла Лиги

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема отметился голом во вчерашнем поединке против каталонской «Барселоны» (3:1) в рамках девятого тура чемпионата Испании.

Как сообщает пресс-служба Ла Лиги, этот мяч стал для 34-летнего бомбардира 223-м в Ла Лиге. Карим вышел на седьмое место в рейтинге лучших голеадоров чемпионата. От занимающего шестую строчку Альфредо ди Стефано француза отделяют всего четыре гола.

Лидером по количеству голов в чемпионате Испании является экс-нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси. В период с 2005 по 2021 год аргентинец наколотил 472 гола за «сине-гранатовых».