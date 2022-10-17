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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Если мы хотим выигрывать титулы, нам надо изменить менталитет»

17 Октября 2022 • 10:16 Комментировать
Барселона
...
Вильярреал
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20.10 22:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о том, чего его команде не хватает для борьбы за трофеи. Напомним, «сине-гранатовые» не смогли выиграть своих два последних матча, сыграв вничью с «Интером» в Лиге чемпионов, а также проиграв мадридскому «Реалу» в чемпионате Испании.

«Если мы хотим выигрывать титулы, нам надо изменить менталитет», – заявил Хави на пресс-конференции после вчерашнего поражения в «эль класико».

Теперь «Барселона» располагается на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующего «Реала» на три очка. До вчерашнего матча именно «сине-гранатовые» возглавляли таблицу.

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Барселона Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА ВИЛЬЯРРЕАЛ
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