Хави: «Если мы хотим выигрывать титулы, нам надо изменить менталитет»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о том, чего его команде не хватает для борьбы за трофеи. Напомним, «сине-гранатовые» не смогли выиграть своих два последних матча, сыграв вничью с «Интером» в Лиге чемпионов, а также проиграв мадридскому «Реалу» в чемпионате Испании.

«Если мы хотим выигрывать титулы, нам надо изменить менталитет», – заявил Хави на пресс-конференции после вчерашнего поражения в «эль класико».

Теперь «Барселона» располагается на втором месте в чемпионате Испании, отставая от лидирующего «Реала» на три очка. До вчерашнего матча именно «сине-гранатовые» возглавляли таблицу.