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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уткин: «Бензема вернёт «Золотой мяч» в образ человеческого»

17 Октября 2022 • 09:47 Комментировать

Популярный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча». Явным фаворитом на престижную награду является нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.

«Карима никто не называет инопланетянином, как говорили о Роналду и Месси. Бензема - человек. «Золотой мяч» возвращается в образ человеческого», - гласит сообщение Уткина в телеграм-канале.

В прошлом сезоне 34-летний французский нападающий помог «королевскому» клубу стать чемпионом Ла Лиги, а также выиграть Лигу чемпионов.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 17 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Василий Уткин Карим Бензема
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