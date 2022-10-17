Уткин: «Бензема вернёт «Золотой мяч» в образ человеческого»

Популярный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча». Явным фаворитом на престижную награду является нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема.

«Карима никто не называет инопланетянином, как говорили о Роналду и Месси. Бензема - человек. «Золотой мяч» возвращается в образ человеческого», - гласит сообщение Уткина в телеграм-канале.

В прошлом сезоне 34-летний французский нападающий помог «королевскому» клубу стать чемпионом Ла Лиги, а также выиграть Лигу чемпионов.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет в Париже 17 октября.