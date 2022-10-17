В Испании раскрыли имена обладателей «Золотого мяча», приза имени Яшина и награды Golden Boy

Журналисты газеты Marca сообщили инсайдерскую информацию по поводу того, кто станет обладателем «Золотого мяча», а также о победителях в других номинациях.

«Золотой мяч», как и ожидается, получит нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема. Лучшим голкипером года будет признан его одноклубник Тибо Куртуа. Награду лучшему молодому футболисту отдадут полузащитнику каталонской «Барселоны» Гави.

Напомним, что торжественная церемония вручения индивидуальных наград по итогам года состоится в Париже сегодня, 17 октября.

В прошлом году обладателем «Золотого мяча» стал аргентинец Лионель Месси.